Бронзовая опасность: что будет с кожей, если загорать без крема

Вместо красивого бронзового загара — отеки и волдыри. Чем ультрафиолет опасен для кожи и почему его называют самым главным и первый источником фотостарения? Как работает SPF-защита? И почему крем с маркировкой «Протестирован дерматологами» — не панацея от ожогов.
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