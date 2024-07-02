Бронзовая опасность: что будет с кожей, если загорать без крема

Вместо красивого бронзового загара — отеки и волдыри. Чем ультрафиолет опасен для кожи и почему его называют самым главным и первый источником фотостарения? Как работает SPF-защита? И почему крем с маркировкой «Протестирован дерматологами» — не панацея от ожогов.