В Иванове прокуратура выявила нарушения в управлении МКД

В подъезде дома №3-А на проспекте Текстильщиков разрушилась штукатурка, слезла со стен краска. Многочисленные нарушения в управлении этой многоэтажкой не остались незамеченными – прокуратура провела проверку.
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