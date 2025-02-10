Малолетние угонщики выкрали 7 автомобилей на летних каникулах под Новосибирском

Банда из четырех человек орудовала в Купино с мая по август 2023 года. Часто прибывая в состоянии алкогольного опьянения, школьники со своими старшими товарищами совершали угоны, в общей сложности выкрали 7 автомобилей.
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