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Власти Иордании «укоротили» ближневосточное турне Байдена, отменив саммит с участием президента США

Власти Иордании «укоротили» ближневосточное турне Байдена, отменив саммит с участием президента США

На фоне ситуации, при которой канцлеру Германии Олафу Шольцу пришлось лежать лицом вниз на взлётно-посадочной полосе аэропорта Тель-Авива, обсуждается вопрос с тем, как в аналогичном случае (в случае воздушной тревоги) поступить с Джо Байденом.

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