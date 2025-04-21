Главе католической церкви было 88 лет Умер папа римский Франциск. Как сообщает РИА Новости, об этом пишет Reuters со ссылкой на Ватикан.
Умер папа римский Франциск
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Роберт Жуков
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12 час.
Роберт Жуков
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12 час.
Роберт Жуков
Всё по плану-Христом воскрес!! То, о чём он говорил через жерТВоприношение общесТВа некрофилии, в которое мы перешли после распятия, запустилось в реальность. В Новом доме Россия, откуда по образу и подобию-квантоВые суперпозиции на основе эффекТа плацебо в русских буквах со смыслами в словах любых языков, сТРоится новая хорошая жизнь без всех!! типов жерТВоприношений( от комаров до войн), сегодня в 7:07 уТРа из крана в теч. З секунд полилась очень чёрная вода!!) Наш человек, родившийся в КараgunДа!!(Ка ЗА х Стан(одно из названий сТРаны Му-о. Шри-Ланка) и учивший распеваться капеллу Ватикана с фамилией Филипова где-то там. До этого была певицей в группе с названием "Фиджи"!!)) ФФФ=🌍🌎🌏♋🎰♋ Меня научила исполнять песни!!))
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12 час.
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