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Amic.ru Новости Барнаула и Алтайского края

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  • Роберт Жуков
    Всё по плану-Христом воскрес!! То, о чём он говорил через жерТВоприношение общесТВа некрофилии, в которое мы перешли ...Умер папа римский...

Умер папа римский Франциск

Умер папа римский Франциск

Главе католической церкви было 88 лет Умер папа римский Франциск. Как сообщает РИА Новости, об этом пишет Reuters со ссылкой на Ватикан.

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Комментарии
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Роберт Жуков
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12 час.
Роберт Жуков
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12 час.
Роберт Жуков
Всё по плану-Христом воскрес!! То, о чём он говорил через жерТВоприношение общесТВа некрофилии, в которое мы перешли после распятия, запустилось в реальность. В Новом доме Россия, откуда по образу и подобию-квантоВые суперпозиции на основе эффекТа плацебо в русских буквах со смыслами в словах любых языков, сТРоится новая хорошая жизнь без всех!! типов жерТВоприношений( от комаров до войн), сегодня в 7:07 уТРа из крана в теч. З секунд полилась очень чёрная вода!!) Наш человек, родившийся в КараgunДа!!(Ка ЗА х Стан(одно из названий сТРаны Му-о. Шри-Ланка) и учивший распеваться капеллу Ватикана с фамилией Филипова где-то там. До этого была певицей в группе с названием &quot;Фиджи&quot;!!)) ФФФ=🌍🌎🌏♋🎰♋ Меня научила исполнять песни!!))
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12 час.
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