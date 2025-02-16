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Эстония собралась предложить США сделку по редкозёмам и «загнать Путина в угол»

Эстония собралась предложить США сделку по редкозёмам и «загнать Путина в угол»

Эстония-то, Эстония!Министр иностранных дел Маргус Цахкна (47-летний русофоб без высшего образования, сторонник однополых браков и зелёной повесточки, экс-министр обороны и экс-министр социальной защиты Эстонии, один из руководителей либеральной партии Eesti 200, член совета Центра экологических инвестиций, член Эстонского общества НАТО, Общества генерала Йохана Лайдонера и студенческого братства Korp! Sakala, участник мужского хора Sakala, завоевавший второе место в эстонском телеконкурсе вокалистов Laulud tähtedega) отметился рядом громких выхлопов.

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