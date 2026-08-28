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NewsOne

91 подписчик

А что Акcёнов? Будет ли четвёртый срок?

А что Акcёнов? Будет ли четвёртый срок?

Тема, которую я хочу поднять очень тонкая и, не каждый в наше время, готов её обсуждать. Тем не менее, я рискну, она о главе Крыма Сергее Аксёнове.

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