Политика как она есть

Доктор Патрик Флинн рассказал, что женщинам нужно спать больше, чем мужчинам. Необходимость долгого сна врач объяснил в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).