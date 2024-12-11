Политика как он...
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Политика как она есть

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Женщин призвали спать больше мужчин

Женщин призвали спать больше мужчин

Доктор Патрик Флинн рассказал, что женщинам нужно спать больше, чем мужчинам. Необходимость долгого сна врач объяснил в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

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