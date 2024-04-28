«Ширма» для отправки «отпускников альянса» на Украину: оценка учений НАТО Евгения КомароваПо мнению политолога и американиста Малека Дудакова, проведение НАТО военных учений вблизи границ России может свидетельствовать о подготовке солдат для последующей отправки на Украину.