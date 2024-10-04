Конкурсная комиссия отобрала двух кандидатов от властей ХМАО на пост мэра Нефтеюганска

В Нефтеюганске состоялся конкурс на пост главы Нефтеюганска. Всего заявились 12 человек, конкурсной комиссией, которую возглавила глава департамента внутреннее политики Югры Наталья Гулина, допущено ко второму этапу – 9 человек.
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