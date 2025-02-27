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Петербургский дневник

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ВСУ за сутки 22 раза обстреляли территорию ДНР

ВСУ за сутки 22 раза обстреляли территорию ДНР

Было выпущено 62 боеприпаса Военнослужащие украинской армии за минувшие сутки 22 раза обстреляли территорию ДНР, выпустив 62 боеприпаса, сообщило управление правительства республики по вопросам документирования военных преступлений Украины.

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