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Нарышкин указал на демографические проблемы Украины как препятствие для планов НАТО

Нарышкин указал на демографические проблемы Украины как препятствие для планов НАТО

Глава Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин в интервью агентству РИА Новости прокомментировал демографическую ситуацию на Украине и ее влияние на планы НАТО.

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