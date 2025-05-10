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Несекретные материалы

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Решение CURECA( компании Seegene способно в корне изменить полную автоматизацию тестирования методом ПЦР 

Решение CURECA( компании Seegene способно в корне изменить полную автоматизацию тестирования методом ПЦР 

Компания Seegene Inc., мировой лидер в области решений для молекулярной диагностики (MDx), привлекла всеобщее внимание, представив концептуальное видео о решении CURECA на конференции Европейского общества клинической микробиологии и инфекционных заболеваний (ESCMID Global 2025) в Вене, Австрия.

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