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Foreign Affairs: США проиграют в гонке ядерных вооружений с Китаем и Россией

Foreign Affairs: США проиграют в гонке ядерных вооружений с Китаем и Россией

CША проиграют в гонке ядерных вооружений с Китаем и Россией в случае возобновления испытаний. Об этом заявил профессор Миддлберийского института международных исследований в Монтерее Джеффри Льюис в своей колонке для журнала Foreign Affairs.

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