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«Поступил не по-пацански. Поэтому мы его отшиваем как чушпана». «Рубин» потроллил срыв трансфера Олейникова

«Поступил не по-пацански. Поэтому мы его отшиваем как чушпана». «Рубин» потроллил срыв трансфера Олейникова

«Рубин» выпустил видеоролик, в котором анонсировал переход полузащитника Матвея Иванова и заодно потроллил срыв трансфера хавбека Ивана Олейникова из «Крыльев Советов».

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