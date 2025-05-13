Путин собрал олигархов из-за двух главных театров страны

Президент Владимир Путин раскрыл, какими видит Мариинский и Большой театры. Собрав 13 мая в Кремле топ-менеджеров крупнейших компаний, Путин говорил о культурной идентичности и творческом богатстве как основе для развития страны и ее единства.
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