«Зачем это Украине, я не понимаю». Лукашенко рассказал об уничтожении воздушных целей над Белоруссией

Президент Белоруссии Александр Лукашенко сообщил, что накануне вечером над территорией республики были сбиты украинские, предположительно, ударные беспилотники, еще часть была уничтожена российскими коллегами над территорией РФ.
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