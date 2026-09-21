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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Килиан Мбаппе: «Зидан отвез меня в «Реал» в 13-14 лет, целая вечность прошла. А теперь он мой тренер в сборной. Это словно сюжет из фильма, но все по-настоящему»

Нападающий « Реала »  Килиан Мбаппе высказался о начале работы  Зинедина Зидана на посту главного тренера сборной Франции .

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