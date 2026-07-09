Спрос на вторичное жилье в Сочи за июнь упал вдвое. На этом фоне жилье на российском курорте бросились продавать со скидками до 15 процентов, рассказал эксперт по недвижимости Сочи Кирилл Флутков, его слова передает ТАСС.
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