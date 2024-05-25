Любопытно, однако
Любопытно, однакоКуча-мала
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Любопытно, однако

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Свежие комментарии

  • Владимир Козлов
    Пострадает опять простой народ, а богатеи, как всегда вывернутся.НАШ ВЫБОР начать ...
  • Павел Ильин
    То что нанесли удар первыии даже с такой элитой и генералами было правильно....выбора не было. Не стоило повторять 41...НАШ ВЫБОР начать ...
  • Сергей 166
    Итак, главное в чате сделано- обсуждение хорошей статьи перевели во взаимный срач и собачий лай. Ребята работают хорошо.Погонопад продолж...

«Мы никому не позволим скрывать лицо, укутывать подбородки. С этого начинали те, кто взрывался на улицах Грозного. Десятки девушек находятся в Сирии и других горячих точках. И они начинали с того, что закрывали лица» - Рамзан Кадыров

«Мы никому не позволим скрывать лицо, укутывать подбородки. С этого начинали те, кто взрывался на улицах Грозного. Десятки девушек находятся в Сирии и других горячих точках. И они начинали с того, что закрывали лица» - Рамзан Кадыров

Споры о никабе, которые нынче будоражат наше общество, если присмотреться, выглядят довольно несбалансированно.

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Комментарии
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Владислав Владислав
Согласен с Вами.
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13 час.
Владислав Владислав
Согласен с Вами. Вот только он у нас Рамзан Ахматович Кадыров :) Обращаясь по имени отчеству, мы подчеркиваем, что он достойный сын своего отца!
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13 час.
НК
Наталья Котельникова
Хватит трепаться, сатанисты-либералы отвалите и заглохните, противно вас слушать и читать, вы все предатели. А никабы в России запретить и точка. Просто - ЗАПРЕТИТЬ. Я очень хорошо помню, кто устроил кровавую бойню на тушинском аэродроме - именно эти сволочи в никабах. А вы, господа депутаты не помните? Или не хотите помнить? Ваши жопы ото всего прикрыты? А ваши дети где живут, в России? Хватить врать народу.ЗАПРЕТИТЬ и ТОЧКА! Хватит злить народ, развели тут обезьян с гранатами, с автоматами и сидят, жируют и трепяться за народный счёт и все бестолку. Работать когда начнёте?
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3 час.

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