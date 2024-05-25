«Мы никому не позволим скрывать лицо, укутывать подбородки. С этого начинали те, кто взрывался на улицах Грозного. Десятки девушек находятся в Сирии и других горячих точках. И они начинали с того, что закрывали лица» - Рамзан Кадыров

Согласен с Вами. Вот только он у нас Рамзан Ахматович Кадыров :) Обращаясь по имени отчеству, мы подчеркиваем, что он достойный сын своего отца!

НК

Наталья Котельникова

Хватит трепаться, сатанисты-либералы отвалите и заглохните, противно вас слушать и читать, вы все предатели. А никабы в России запретить и точка. Просто - ЗАПРЕТИТЬ. Я очень хорошо помню, кто устроил кровавую бойню на тушинском аэродроме - именно эти сволочи в никабах. А вы, господа депутаты не помните? Или не хотите помнить? Ваши жопы ото всего прикрыты? А ваши дети где живут, в России? Хватить врать народу.ЗАПРЕТИТЬ и ТОЧКА! Хватит злить народ, развели тут обезьян с гранатами, с автоматами и сидят, жируют и трепяться за народный счёт и все бестолку. Работать когда начнёте?