«Мы никому не позволим скрывать лицо, укутывать подбородки. С этого начинали те, кто взрывался на улицах Грозного. Десятки девушек находятся в Сирии и других горячих точках. И они начинали с того, что закрывали лица» - Рамзан Кадыров
Споры о никабе, которые нынче будоражат наше общество, если присмотреться, выглядят довольно несбалансированно.
Комментарии
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Согласен с Вами. Вот только он у нас Рамзан Ахматович Кадыров :) Обращаясь по имени отчеству, мы подчеркиваем, что он достойный сын своего отца!
Хватит трепаться, сатанисты-либералы отвалите и заглохните, противно вас слушать и читать, вы все предатели.
А никабы в России запретить и точка. Просто - ЗАПРЕТИТЬ.
Я очень хорошо помню, кто устроил кровавую бойню на тушинском аэродроме - именно эти сволочи в никабах. А вы, господа депутаты не помните? Или не хотите помнить? Ваши жопы ото всего прикрыты? А ваши дети где живут, в России?
Хватить врать народу.ЗАПРЕТИТЬ и ТОЧКА! Хватит злить народ, развели тут обезьян с гранатами, с автоматами и сидят, жируют и трепяться за народный счёт и все бестолку. Работать когда начнёте?
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