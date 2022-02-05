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В Кремле назвали опасной публикацию Bloomberg о «вторжении» РФ

В Кремле назвали опасной публикацию Bloomberg о «вторжении» РФ

Ошибка СМИ показывает, насколько опасна спровоцированная Западом напряженность.фото: kremlin.ru--> Ошибка агентства Bloomberg с публикацией новости о вторжении России на Украину демонстрирует, насколько опасна спровоцированная Западом напряженность.

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