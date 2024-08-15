Как теннисный мячик может помочь водителю

Иногда обычные вещи могут быть помощниками тогда, когда от них этого совершенно не ждешь. Автомобили и теннис достаточно далеки друг от друга, но теннисный мячик может серьезно облегчить водителю жизнь и сберечь нервы.
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