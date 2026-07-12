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Невилл о реакции Беллингема на недовольство Тухеля: «Немногие способны столь уверенно ответить тренеру. Быть суперзвездой – это не только показывать класс на поле»

Экс-защитник сборной Англии Гари Невилл оценил ответ полузащитника Джуда Беллингема главному тренеру англичан Томасу Тухелю, раскритиковавшему игру команды в матче с Норвегией (2:1) в 1/4 финала ЧМ-2026.

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