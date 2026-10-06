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Царьград

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В Ростове-на-Дону с 19 октября заработают 76 новых парковочных мест

В Ростове-на-Дону с 19 октября заработают 76 новых парковочных мест

С 19 октября в переулках Университетском, Островском и Халтуринском в Ростове-на-Дону заработают 76 новых парковочных мест, из которых 59 будут платными.

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