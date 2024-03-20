NYT: Штаты скептически относятся к тактике ВСУ

ВАШИНГТОН, 20 марта, ФедералПресс. Соединенные Штаты не одобряют тактику ВСУ, которая заключается в стремлении любой ценой удержать контроль над малозначимыми территориями, такими как село Работино в Запорожской области.
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