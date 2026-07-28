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Дачникам назвали главные ошибки в использовании удобрений

Дачникам назвали главные ошибки в использовании удобрений

Дачники могут навредить посадкам, если будут использовать слишком много удобрений. Эту и другие ошибки в уходе за садом и огородом в разговоре с «Вечерней Москвой» назвал агроном и биолог Михаил Воробьев.

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