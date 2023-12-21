Протест против политики новых властей Аргентины прошел в Буэнос-Айресе: последние новости Евгения КомароваЖители аргентинской столицы Буэнос-Айреса активно выразили свое недовольство в связи с принятием президентом страны Хавьером Милеем решения о внесении ряда либеральных изменений в экономическую политику.