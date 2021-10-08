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Сотни тысяч кубометров грунта разработали военные железнодорожники Восточного военного округа на БАМе

Сотни тысяч кубометров грунта разработали военные железнодорожники Восточного военного округа на БАМе

Военнослужащие двух железнодорожных соединений Восточного военного округа (ВВО) продолжают выполнять работы по реконструкции второй ветки Байкало-Амурской магистрали (БАМ).

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