Сотни тысяч кубометров грунта разработали военные железнодорожники Восточного военного округа на БАМе

Военнослужащие двух железнодорожных соединений Восточного военного округа (ВВО) продолжают выполнять работы по реконструкции второй ветки Байкало-Амурской магистрали (БАМ).
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