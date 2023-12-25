Тайна ракетного удара по Херсону. Похоже, ВСУ недосчитались еще одного «Патриота»

Пентагон, упреждая мятеж морпехов, срочно поставил группировке «Катран» свой лучший ЗРК Александр Ситников Фото: Алексей Коновалов/ТАСС На Херсонском направлении в результате действий подразделений российских войск, огня артиллерии и ударов авиации потери противника составили до 100 военнослужащих, три автомобиля, гаубица «Мста-Б» и орудие Д-30.
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