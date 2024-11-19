«Предприятия готовы платить»: в России хотят снять ограничения на сверхурочные работы

В России необходимо снять ряд ограничений на рынке труда, в том числе на сверхурочную работу. С таким призывом выступил глава Минэкономразвития РФ Максим Решетников в ходе съезда региональных министров экономики.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии