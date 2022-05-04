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Защита загородного участка от змей

Защита загородного участка от змей

Заведующим сектором охраны и учета животного мира дирекции природных территорий «Битцевский лес» Валентином Волковым было высказано мнение о том, что избежать змей на территории дачного участка поможет отсутствие пищи и мест для укрытия рептилий.

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