Защита загородного участка от змей

Заведующим сектором охраны и учета животного мира дирекции природных территорий «Битцевский лес» Валентином Волковым было высказано мнение о том, что избежать змей на территории дачного участка поможет отсутствие пищи и мест для укрытия рептилий.
Заведующим сектором охраны и учета животного мира дирекции природных территорий «Битцевский лес» Валентином Волковым было высказано мнение о том, что избежать змей на территории дачного участка поможет отсутствие пищи и мест для укрытия рептилий.
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