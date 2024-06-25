WBO сняла санкции с российских боксёров

Все ограничения сняты.фото: unsplash.com/@prateekkatyal--> Всемирная боксёрская организация (WBO) сняла санкции с российских спортсменов, а Международная боксерская федерация (IBF) разрешила проводить матчи на территории России.
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