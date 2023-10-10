.У смерти много имен. Для одних она звалась – Энгельхен, для других – Катынь. Для палестинцев – Дейр-Яссин.
Бумеранг
Комментарии
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Сергей Мухачев
Да меня важнее не история, а то что Израиль сбил над Сирией наш транспортник (погибли десятки военнослужащих), снабжает оружием Украину, устраивает танцы с «азовцами» и т.а.
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16 час.
Александр Попов
Пустили КОЗЛОВ в ОГОРОД.
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13 час.
ОТ
Олег Тимофеев
Евреев истое лицо не каждому возможно видеть.
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4 час.
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