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Бумеранг

Бумеранг

.У смерти много имен. Для одних она звалась – Энгельхен, для других – Катынь. Для палестинцев – Дейр-Яссин.

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Комментарии
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Сергей Мухачев
Да меня важнее не история, а то что Израиль сбил над Сирией наш транспортник (погибли десятки военнослужащих), снабжает оружием Украину, устраивает танцы с «азовцами» и т.а.
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