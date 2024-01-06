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Вечерний Новосибирск

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Ежедневно на чистку региональных трасс выходят до 700 единиц дорожной техники

Ежедневно на чистку региональных трасс выходят до 700 единиц дорожной техники

По словам главы регионального Минтранса, за качеством уборки снега ведется круглосуточный контроль. На дорогах области установлено 174 обзорных камеры и работают 35 метеостанций, которые позволяют в реальном времени отслеживать изменения погоды.

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