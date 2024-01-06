Ежедневно на чистку региональных трасс выходят до 700 единиц дорожной техники

По словам главы регионального Минтранса, за качеством уборки снега ведется круглосуточный контроль. На дорогах области установлено 174 обзорных камеры и работают 35 метеостанций, которые позволяют в реальном времени отслеживать изменения погоды.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии