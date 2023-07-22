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Медведев вспомнил песню American Idiot после шутки Байдена, назвавшего себя искусственным интеллектом

Медведев вспомнил песню American Idiot после шутки Байдена, назвавшего себя искусственным интеллектом

Дмитрий Медведев вспомнил песню American Idiot после шутки президента Соединенных Штатов Джо Байдена, который назвал себя искусственным интеллектом.

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