На выставке-форуме «Россия» проходит День Севастополя

МОСКВА, 8 января, ФедералПресс. На выставке-форуме «Россия» отмечается День Севастополя. Во время торжественной церемонии народный артист РФ Владимир Машков был удостоен почетной грамоты от правительства города.
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