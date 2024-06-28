Названы 10 омских пляжей, которые официально признаны безопасными. Как говорят в МЧС, здесь дежурят спасатели, обследовано дно и есть кабинки для переодевания.
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Названы 10 омских пляжей, которые официально признаны безопасными. Как говорят в МЧС, здесь дежурят спасатели, обследовано дно и есть кабинки для переодевания.