«Представители» «Википедии» развели петербургского ученого-физика на 3,2 млн рублей

Доктор физико-математических наук стал жертвой телефонных мошенников. Заведующий кафедрой Санкт-Петербургского государственного университета гражданской авиации после разговоров с неизвестным лишился более 3 млн рублей.
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