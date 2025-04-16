Третьего чиновника Пентагона отстранили из-за утечки секретных данных

Расследование утечки секретных данных стало причиной временного отстранения от должности главы аппарата заместителя министра обороны США Колина Кэрролла, 16 апреля пишет газета Politico со ссылкой на источники.
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