Сотрудничавший с Польшей работник режимного предприятия арестован

Скриншот видео Ленинский районный суд Пензы в субботу, 13 января, отправил под арест сотрудника режимного предприятия региона, которого ФСБ уличила в сотрудничестве с польской спецслужбой в обмен на выезде из РФ.
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