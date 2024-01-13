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Сотрудничавший с Польшей работник режимного предприятия арестован

Сотрудничавший с Польшей работник режимного предприятия арестован

Скриншот видео Ленинский районный суд Пензы в субботу, 13 января, отправил под арест сотрудника режимного предприятия региона, которого ФСБ уличила в сотрудничестве с польской спецслужбой в обмен на выезде из РФ.

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