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Царьград

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Самарцам назвали 4 фактора развития алкогольной зависимости

Самарцам назвали 4 фактора развития алкогольной зависимости

Нездоровую тягу к спиртному может спровоцировать, например, его доступность.Медицинский психолог Новокуйбышевского отделения наркологического диспансера Алена Зайкова рассказала о факторах развития алкогольной зависимости.

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