WP: сотрудники службы США по ошибке получили доступ к закрытым файлам

Сотрудники Управления общих служб США (GSA) случайно предоставили доступ к папке в Google Drive, содержащей потенциально конфиденциальные документы, включая поэтажные планы Белого дома, всему персоналу ведомства, который превышает 11 тысяч человек, сообщает газета Washington Post (WP).
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии