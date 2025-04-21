WP: сотрудники службы США по ошибке получили доступ к закрытым файлам

Сотрудники Управления общих служб США (GSA) случайно предоставили доступ к папке в Google Drive, содержащей потенциально конфиденциальные документы, включая поэтажные планы Белого дома, всему персоналу ведомства, который превышает 11 тысяч человек, сообщает газета Washington Post (WP).