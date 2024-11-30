Зеленский намекнул, что снизит мобилизационный возраст лишь при увеличении американских военных поставок

Глава киевского режима Владимир Зеленский намекнул, что снизит мобилизационный возраст для украинских мужчин лишь при увеличении объемов американских военных поставок.
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