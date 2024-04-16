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Царьград

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Мэр затопленного Орска Козупица объяснил проживание сына в Дубаи работой

Мэр затопленного Орска Козупица объяснил проживание сына в Дубаи работой

Глава города прокомментировал скандальное видео о его семье.Глава Орка Василий Козупица прокомментировал скандальное видео о его семье, в котором говорится, что его сын Николай покинул Россию после начала мобилизации, а позже купил дорогую квартиру в Дубаи.

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