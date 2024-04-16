Мэр затопленного Орска Козупица объяснил проживание сына в Дубаи работой

Глава города прокомментировал скандальное видео о его семье.Глава Орка Василий Козупица прокомментировал скандальное видео о его семье, в котором говорится, что его сын Николай покинул Россию после начала мобилизации, а позже купил дорогую квартиру в Дубаи.