В приметы верят более 60% жителей Казани

Верят в дурные предзнаменования 66% казанцев. 60% из них носят амулеты и соблюдают приметы для защиты от злых сил, следует из результатов совместного исследования «АльфаСтрахование» и ювелирного бренда Sokolov.
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