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Царьград

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Швеция наращивает военную мощь: 11,4% рост расходов после вступления в НАТО

Швеция наращивает военную мощь: 11,4% рост расходов после вступления в НАТО

Швеция, вступившая в НАТО, активно увеличивает военные расходы, подняв их на 11,4%, чтобы стать лидером в Балтийско-Скандинавском макрорегионе.

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