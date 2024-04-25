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Рябков: Белый дом намерен расшатать связку «Пекин-Москва»

Рябков: Белый дом намерен расшатать связку «Пекин-Москва»

Госсекретарь США Энтони Блинкен отправился в Китай, чтобы расшатать связку «Пекин-Москва», заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков, подчеркнув, что китайская сторона не станет прислушиваться к доводам Вашингтона.

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