Коц объяснил, почему давно пора убить Буданова, но нельзя трогать Зеленского

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Комментарии
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М
Мария
Украинцев становится уже жалко. Зеленский явно зачищает от них территорию для Израиля.
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2 час.
В
Владимир
Чтобы было кого повесить на виселице- принародно!!!
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2 час.
alik3456 Джексон
А Кац предлагает сдаться... А Зеленский ЛОХ!!! Не мог раньше с баблов свалить...
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9 мин.

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