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Закон, порядок, государство

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Военные полицейские ЦВО провели акцию «День открытых дверей» для юнармейцев Алтайского края

Военные полицейские ЦВО провели акцию «День открытых дверей» для юнармейцев Алтайского края

В ходе встречи военные полицейские напомнили ребятам о событиях 1612 года, когда было создано Второе народное ополчение во главе с Кузьмой Мининым и Дмитрием Пожарским для защиты Москвы от польских захватчиков.

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