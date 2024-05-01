Жан Новосельцев: Украина готова воевать вместе с США в Иране, Китае или КНДР? Плечом к плечу до конца?

Нардеп Алексей Гончаренко в интервью CNN заявил, что Украина готова воевать вместе с США в Иране, Китае или КНДР: «Если в будущем будут какие-то войны и США понадобятся люди, которые будут стоять с ними плечом к плечу, кто будет в траншеях под Тегераном? Я не думаю, что многие нации готовы на это.